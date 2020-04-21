Диспетчеры Великолукской «скорой» продолжат работу

Главной темой стала работа медиков в условиях пандемии коронавируса. Михаил Мартынов в первую очередь поинтересовался, все ли станции получили двойную заработную плату в марте. «Спасибо, все получили», - сообщили сотрудники станции.

В ответ на озабоченность врачей за свою безопасность и здоровье в условиях пандемии, Михаил Мартынов сообщил, что в ближайшее время ожидается очередная поставка защитных костюмов и щитков. «Мы понимаем вашу озабоченность в части обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Постараемся вас максимально ими обеспечить», - заверил медиков Михаил Мартынов.

На встрече речь зашла и доплатах медикам за работу в условиях пандемии коронавируса. В частности, сотрудники Великолукской ССМП поинтересовались президентскими выплатами в размере 25 и 50 тысяч рублей.

«Как только федеральные средства поступят в регион, они будут выплачены», - сказал Михаил Мартынов.

Кроме того, великолучане затронули ряд других вопросов. В частности, поинтересовались поступлением новой спецодежды. В ответ Михаил Мартынов сообщил, требуется 4,2 млн рублей для того, чтобы обеспечить рабочей формой всех сотрудников станций «скорой помощи» региона.

Диспетчеры «скорой» в Великих Луках в связи с созданием Единой диспетчерской службы выразили обеспокоенность, что могут попасть под сокращение и остаться без работы. Михаил Мартынов заверил, что беспокоиться не о чем. «С диспетчерами Великих Лук расставаться не собираемся»,- заявил он. - «Когда будет создана Единая диспетчерская служба, то вызовы будет принимать Псков, а вы будете заниматься картами вызовов, как это сделаете сейчас. В случае возникновения аварийных ситуаций звонки оперативно будут переключены на вас. Ни один вызов на «03» не должен пропасть, ни один человек не должен пострадать», - подчеркнул Михаил Мартынов.

Напомним, что Единая диспетчерская служба в регионе создается в рамках объединения всех станций скорой медицинской помощи в единую структуру.