Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Представители общественности приветствуют закрытие «наливаек» в Псковской области

21 апреля 2020 года, 19:36

Представители общественных организаций выступают в поддержку закрытия так называемых «наливаек» в Псковской области. Указом губернатора региона Михаила Ведерникова псевдокафе и магазины разливного пива на период действия карантинных мер по коронавирусу закрыты.

В эфире ПАИ-live решение губернатора поддержал лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, отметив, что запрет стоит продлить и после окончания пандемии.

Председатель регионального отделения «Женщин России Наталья Никифорова отметила, что «мера назрела», работа «наливаек» - «это беспредел». Общественница рассказала, что некоторые псевдокафе имели наглость в период пандемии коронавируса выставили свою продукцию прямо на улицу, зазывая покупателей.

«Пусть «наливайки» закрыли  на какой-то период, и пусть этот период будет подольше», - сказала Наталья Никифорова.

Закрытие «наливаек» также поддержала сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Неваленная, отметив, что употребление спиртных напитков увеличивает риск инфицирования, так как влияет на снижение сопротивляемости организма. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы