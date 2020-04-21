Представители общественности приветствуют закрытие «наливаек» в Псковской области

Представители общественных организаций выступают в поддержку закрытия так называемых «наливаек» в Псковской области. Указом губернатора региона Михаила Ведерникова псевдокафе и магазины разливного пива на период действия карантинных мер по коронавирусу закрыты.

В эфире ПАИ-live решение губернатора поддержал лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, отметив, что запрет стоит продлить и после окончания пандемии.

Председатель регионального отделения «Женщин России Наталья Никифорова отметила, что «мера назрела», работа «наливаек» - «это беспредел». Общественница рассказала, что некоторые псевдокафе имели наглость в период пандемии коронавируса выставили свою продукцию прямо на улицу, зазывая покупателей.

«Пусть «наливайки» закрыли на какой-то период, и пусть этот период будет подольше», - сказала Наталья Никифорова.

Закрытие «наливаек» также поддержала сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Неваленная, отметив, что употребление спиртных напитков увеличивает риск инфицирования, так как влияет на снижение сопротивляемости организма.