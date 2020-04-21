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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Псковичи охладели к спиртному

21 апреля 2020 года, 18:52

Жители Пскова стали меньше покупать алкоголь, отмечает Псковское агентство информации на основании комментарии представителей розничных торговых сетей.

Эксперты прогнозировали рост спроса на алкоголь в связи с самоизоляцией, однако ажиотажного роста не наблюдается, скорее уместнее говорить о падении интереса псковичей к алкоголю.

Представители магазинов связывают падение продаж напитков с градусов с общим падением числа покупателей.

Кроме того, по мнению продавцов крупных торговых сетей, не стоит ожидать роста продаж алкоголя в связи с тем, что покупатели пойдут в сети после закрытия «наливаек»: «У нас разный контингент покупателей».

Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации

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