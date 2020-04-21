Александр Котов побывал в деревенском ФАПе

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов во вторник, 21 апреля побывал с рабочим визитом в деревне Кошелевицы (Плюсский район), где ознакомился с благоустройством территории фельдшерско-акушерского пункта. ФАП был построен в конце 2019 года, весной этого года здесь обустроили дорожки и возвели забор, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

ФАП заработает после получения лицензии. Пакет документов на лицензирование подготовлен сразу четыре новых ФАПа, рассказал главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

В кошелевицком ФАПе водоснабжение подведено от ближайшей водонапорной башни, вода поступает через систему фильтров, отметил руководитель Плюсского филиала межрайонной больницы.

ФАП обустроен и снабжен стандартоно: есть процедурный кабинет и кабинет для приёма пациентов. В комплект оборудования входят дефибрилляторы, электрокардиографы, тонометры, аптечки для оказания первой помощи больным с нарушением кровообращения, с острым коронарным синдромом.

Одновременно с получением лицензии на ФАП переподготовку для получения сертификата проходит будущий фельдшер. Предполагается, что летом здравпункт заработает.

В Кошелевицах также отремонтируют проезжую часть. Глава Плюсского района Виталий Аршинов обещает, что асфальт «состыкуют» с дорожками ФАПа.

Председатель областного Собрания Александр Котов похвалил за подготовку ФАПа к работе и предложил засеять газон: «Получится красиво и цивилизованно».

Александр Котов передал руководству межрайонной больницы одноразовые защитные маски для врачей: «Наш сенатор Андрей Турчак направил в область 100 тысяч масок для медицинских учреждений, три тысячи передаём вам. Распределите их пропорционально».

В 2019 году в Псковской области за счёт средств национального проекта «Здравоохранение» тринадцать модульных фельдшерско-акушерских пунктов построены и постепенно вводятся в эксплуатацию. Три Стругокрасненских ФАПа Александр Котов осмотрел в январе, на тот момент здания прошли приёмку областного комитета по здравоохранению и ожидали подключения к коммуникацииям.

материал добавлен: 21.04.2020 17:39, отредактирован: 21.04.2020 17:46

К проекту ПАИ #СтаньСильнееПокаДома присоединяется фитнес-клуб «Планка Фитнес»

К проекту Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома присоединяется фитнес-клуб «Планка Фитнес». В рамках проекта известные псковские спортсмены и тренеры помогают псковичам держать себя в тонусе, не выходя из дома.

«Доброе утро» — говорим мы каждый день. Утро действительно главная часть дня. Сейчас, в период самоизоляции «Планка Фитнес» помогает поддерживать режим дня и формировать полезные привычки, которые начинаются с зарядки-марафона «Здоровое утро»!, - рассказали корреспонденту ПАИ в фитнес-клубе.

В среду, в 8 часов утра в прямом эфире ПАИ тренеры «Планка Фитнес» проводут зарядку для всех желающих несмотря на самоизоляцию вести здоровый образ жизни

В условиях пандемии псковичи предпочитают пешеходный маршрут автобусному

Телеграм-канал «Псковские новости» провел опрос читателей по поводу работы автобусного парка в Пскове в условиях пандемии коронавируса. Ранее были введены ограничения, по которым автобусы выходят на маршрут только в утренние и вечерние часы.

Читателям Телеграм-канала был задан вопрос «Как вам работа городских автобусов в условиях карантина?»

34% участников опроса выбрали вариант ответа «Молодцы, чистые внутри автобусы и ходят по расписанию».

25%, напротив, считают, что «Стало хуже: утром в автобусе битком, страшно ехать на работу. Это не борьба с инфекцией!»

41% опрошенных вовсе отказались от услуг общественного транспорта, предпочитая ходить на работу пешком.