Хоккейные тренажёры и машину для заливки льда получит Ледовый дворец Пскова по нацпроекту

В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» Ледовый дворец в Пскове получит машину для заливки льда и современное оборудование для тренировок по хоккею. На модернизацию дворца выделены субсидии на сумму 25 млн рублей, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам директора Ледового дворца Ивана Штылина, уже заключён контракт на поставку специализированного оборудования для тренировок и спортивной подготовки по хоккею. Это современные интерактивные тренажеры с интегрированной единой системой аналитики, в том числе, установки для отработки техники приема и передачи шайбы, скорости реакции, точности и скорости броска, электронные тренажеры для оттачивания комплексных движений по обыгрышу соперника, для отработки ударов и прыжков.

Также будут закуплены хоккейная беговая дорожка, универсальное информационное табло и новый профессиональный электронный станок для заточки коньков.

Новая машина для заливки льда, которую получит дворец, позволит обеспечить покрытие профессионального уровня. Закупается и станок для её обслуживания.

Планируется, что все оборудование будет введено в эксплуатацию до 1 сентября.

«Уверен, что наши спортсмены благодаря такой модернизации выйдут на тренировочный процесс еще с большим желанием после окончания карантина и, непременно будут добиваться еще большего успеха», — заявил Иван Штылин.

В Ледовом дворце Пскова работают отделения по обучению хоккею и фигурному катанию. В них занимаются около 300 спортсменов.