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Общество / Здоровье

Партнёрские роды временно прекращены в Псковском перинатальном центре

21 апреля 2020 года, 17:58

В Псковском перинатальном центре временно прекращены партнёрские роды. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, сообщил Псковскому агентству информации главный врач центра Сергей Сукманюк. Пока партнёрские роды прекращены до 30 апреля.

Кроме того, в перинатальном центре ограничено и количество присутствующих на выписке ребёнка и мамы. «Такого, как было раньше, когда на выписку собиралась толпа народа с шариками, цветами и хлопушками, больше нет. Приходит только отец ребёнка», - отметил Сергей Сукманюк.

Также изменилась и схема поступления на плановую госпитализацию. Раньше беременные женщины приходили в центр в определённый день, как правило, к девяти утра, теперь псковичкам назначается время, к которому нужно прибыть. «Это необходимо, чтобы не допустить скученности. Мы максимально разобщаем наших пациенток», - пояснил главный врач центра.

По его словам, в палатах теперь находятся не более двух человек, еду пациенткам также разносят по палатам, раньше же питание было организовано в столовой. Все исследования будущих мам производятся попалатно: в специально отведённое для каждой палаты время.

Что касается планового приёма, то для тех, кому нужно попасть в процедурный кабинет, организован отдельный вход.

Занятия в Школе для беременных сейчас отменены.

«Мы постарались максимально сократить количество пациенток. Вся работа консультации организована так, чтобы не создавать толпу. Кроме того, все пациентки должны приходить на приём к врачу в масках и без сопровождающих», - сказал Сергей Сукманюк. 

Партнёрские роды временно прекращены в Псковском перинатальном центре

Дарья Хваткова
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