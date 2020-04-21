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Общество / Соцзащита

Губернатор опубликовал эскизы нагрудных знаков к почётным званиям Псковской области

21 апреля 2020 года, 17:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram опубликовал эскизы нагрудных знаков к почётным званиям «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

«Что особенно важно, эти звания подразумевают не только символическое признание заслуг наших профессионалов, но и дополнительные мотивирующие меры поддержки», - отметил губернатор. В частности, обладателям почётных званий будет полагаться единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей, а также ежемесячная доплата к должностному окладу в пределах 5 тысяч рублей.

«Уверен, что по итогам года эти награды быстро найдут своих героев, в особенности, в сфере здравоохранения. Каждый труд должен быть справедливо оплачен, так же, как и большие достижения необходимо отмечать соответственно», - подчеркнул Михаил Ведерников. ️ 

Губернатор опубликовал эскизы нагрудных знаков к почётным званиям Псковской области
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