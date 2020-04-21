Великолучанка незаконно прописала у себя трёх узбеков

В фиктивной регистрации иностранных граждан подозревается 48-летняя жительница города Великие Луки. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина поставила на учёт по адресу своей квартиры на улице Мурманской трёх граждан Узбекистана.

Великолучанка дала признательные показания, проводится проверка.

«Подобные факты на территории области далеко не единичные», - отметили в пресс-службе УМВД и напомнили, что за фиктивную регистрацию иностранцев предусмотрена ответственность.