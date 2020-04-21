Профобучение по нацпроекту «Демография» в дистанционном формате продолжают более 300 псковичей

Более 300 жителей Псковской области продолжают профессиональное обучение по национальному проекту «Демография». Оно организовано в дистанционном формате в соответствии с Указом главы региона Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавируса, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» с начала года на профессиональное обучение направили более 390 жителей области старше 50 лет, что составило порядка 135% от целевого показателя. К обучению приступили 320 человек, более 90 из них обучение уже завершили. Учёбу продолжают 230 псковичей.

Курсы в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» проходят более 130 жительниц Псковской области. По этому направлению регион выполнил план на 100%: на занятия были направлены 160 псковичек, 11 их них завершили обучение.

Обучение остановлено только по тем направлениям, которые требую практических занятий: «Водитель автомобиля» (различных категорий), «Тракторист», «Машинист экскаватора» и другим. Сейчас региональный Комитет по труду и занятости подготовил ходатайство о получении разрешения на возобновление проведения занятий с соблюдением всех санитарно-эпидемических нормативов в адрес оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса в Псковской области.