Почти 4 тысячи звонков поступили на «горячую линию» по коронавирусу в Псковской области

Около 3 тыс. 900 звонков о ситуации с распространением коронавируса поступили в круглосуточный оперативный информационный центр Псковской области за первый месяц работы. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации региона.

1 тыс. 300 звонивших интересовались эпидемиологической обстановкой в регионе. 588 псковичей спрашивали о действиях после возвращения из-за границы и после контакта с такими людьми.

Кроме того, операторы приняли 560 заявок на оказание волонтёрской помощи и дали 526 консультаций по вопросам работы организаций и предприятий на период действия ограничительных мер.

Также операторы «горячей линии» разъясняли правила самоизоляции, рассказывали об ограничительных мерах в регионе, о симптомах коронавируса, о действиях при недомогании, правилах оформления электронного больничного листа.

Телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Звонки принимают студенты-выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «Медицинская кибернетика». Они обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области.

Также действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.