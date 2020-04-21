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Транспорт / Инфраструктура

За две недели подрядчик берётся отремонтировать улицу Гагарина в Пскове

21 апреля 2020 года, 15:25

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» берётся за две недели отремонтировать улицу Гагарина в Пскове. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Организация уже приступила к работам, которые проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предстоит привести в порядок 355 метров дороги - улицы Бастионной до Октябрьского проспекта.

На этой неделе подрядчик намерен срезать старый асфальт, на следующей – уложить новый. На улице появится двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 11 сантиметров.

Согласно техзаданию, подрядчик должен отрегулировать высоту крышек колодцев и заменить люки. Однако, оказалось, что на улице довольно много люков, многие из них вмонтированы в железобетонные плиты.

Разметку нанесут в более тёплое время года: срок по контракту стоит 20 июля.

Общая стоимость работ составляет 5,2 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

За две недели подрядчик берётся отремонтировать улицу Гагарина в Пскове
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