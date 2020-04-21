Уголовное дело возбуждено по факту незаконного вылова рыбы в Чудском озере

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы в Чудском озере. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Мужчину с незаконно выловленной рыбой обнаружили у деревни Островцы на берегу озера. Он поймал 7 щук, у которой сейчас период нереста. Также у рыболова нашли пять экземпляров плотвы и трёх карасей. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 14 тыс. 950 рублей.

Дело по части 1 статьи 256 УК РФ завели в ОМВД России по Гдовскому району.

С 1 апреля по 15 мая в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах запрещен вылов щуки, на остальных озёрах эту рыбу нельзя добывать с 1 апреля по 10 мая.