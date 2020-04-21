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Происшествия / Преступление

Обрез и патроны обнаружили полицейские у жителя Струг Красных после жалобы его жены

21 апреля 2020 года, 14:38

Обрез винтовки Мосина и патроны калибра 7,62 миллиметра изъяли полицейские у жителя посёлка Струги Красные. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Проверку в доме мужчины провели после обращения его супруги. Женщина сообщила, что муж угрожал ей убийством, демонстрируя предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Оружие 42-летний безработный хранил в бане. По его словам, обрез ему достался «в наследство» от деда.

По заключению экспертов, изъятый обрез является огнестрельным оружием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведётся расследование.

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