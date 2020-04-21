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Транспорт / Автопарк

В условиях пандемии псковичи предпочитают пешеходный маршрут автобусному

21 апреля 2020 года, 14:04

Телеграм-канал «Псковские новости» провел опрос читателей по поводу работы автобусного парка в Пскове в условиях пандемии коронавируса. Ранее были введены ограничения, по которым автобусы выходят на маршрут только в утренние и вечерние часы.

Читателям Телеграм-канала был задан вопрос «Как вам работа городских автобусов в условиях карантина?»

34% участников опроса выбрали вариант ответа «Молодцы, чистые внутри автобусы и ходят по расписанию».

25%, напротив, считают, что «Стало хуже: утром в автобусе битком, страшно ехать на работу. Это не борьба с инфекцией!»

В условиях пандемии псковичи предпочитают пешеходный маршрут автобусному

Фото: Телеграм-канал Псковские новости
41% опрошенных вовсе отказались от услуг общественного транспорта, предпочитая ходить на работу пешком.

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