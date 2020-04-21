В условиях пандемии псковичи предпочитают пешеходный маршрут автобусному

Телеграм-канал «Псковские новости» провел опрос читателей по поводу работы автобусного парка в Пскове в условиях пандемии коронавируса. Ранее были введены ограничения, по которым автобусы выходят на маршрут только в утренние и вечерние часы.

Читателям Телеграм-канала был задан вопрос «Как вам работа городских автобусов в условиях карантина?»

34% участников опроса выбрали вариант ответа «Молодцы, чистые внутри автобусы и ходят по расписанию».

25%, напротив, считают, что «Стало хуже: утром в автобусе битком, страшно ехать на работу. Это не борьба с инфекцией!»