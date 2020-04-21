Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Александр Котов: Без местной власти невозможно выстроить эффективную систему управления

21 апреля 2020 года, 13:27

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил жителей региона с Всероссийским днём местного самоуправления. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, председатель Собрания отметил, что без местной власти, способной живо реагировать на чаяния людей и оперативно решать множество повседневных задач, невозможно выстроить эффективную систему управления в стране. «Именно поэтому сегодня ставится вопрос об обеспечении единства всех уровней публичной власти и об эффективном взаимодействии между ними – соответствующая поправка по инициативе президента России внесена в Конституцию РФ», - заявил он.

Александр Котов подчеркнул, что местное самоуправление – это власть «на земле». Он напомнил, что именно на муниципалитеты возложена значительная доля ответственности за обеспечение достойного качества жизни граждан, социально-экономическое развитие территорий, создание инфраструктуры, благоустройство городов и посёлков.

«Уверен, что обладая самостоятельностью, но при действенной поддержке государства и в активном диалоге с гражданами местное самоуправление способно работать с максимальной пользой для людей.

С праздником! Здоровья, созидания, благополучия и согласия!» - заключил спикер регионального парламента. 

Александр Котов: Без местной власти невозможно выстроить эффективную систему управления
Александр Котов
Пресс-служба Псковского областного Собрания
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

Политика / Власть
11 марта 11:20

Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

«Псковская правда» разобралась с основными предложениями по изменению основного закона страны

Какие решения приняли депутаты в феврале

Политика / Власть
3 марта 11:50

Какие решения приняли депутаты в феврале

Среди важного - обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по лекарственному обеспечению, штрафы за надругательство над флагом и гербом, новые принципы обращения с животными