Александр Котов: Без местной власти невозможно выстроить эффективную систему управления

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов поздравил жителей региона с Всероссийским днём местного самоуправления. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, председатель Собрания отметил, что без местной власти, способной живо реагировать на чаяния людей и оперативно решать множество повседневных задач, невозможно выстроить эффективную систему управления в стране. «Именно поэтому сегодня ставится вопрос об обеспечении единства всех уровней публичной власти и об эффективном взаимодействии между ними – соответствующая поправка по инициативе президента России внесена в Конституцию РФ», - заявил он.

Александр Котов подчеркнул, что местное самоуправление – это власть «на земле». Он напомнил, что именно на муниципалитеты возложена значительная доля ответственности за обеспечение достойного качества жизни граждан, социально-экономическое развитие территорий, создание инфраструктуры, благоустройство городов и посёлков.

«Уверен, что обладая самостоятельностью, но при действенной поддержке государства и в активном диалоге с гражданами местное самоуправление способно работать с максимальной пользой для людей.

С праздником! Здоровья, созидания, благополучия и согласия!» - заключил спикер регионального парламента.