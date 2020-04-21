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Общество / Здоровье

Соблюдение санитарных норм проверяют на печорском заводе, где коронавирусом заболел водитель

21 апреля 2020 года, 12:32

В Печорах на заводе «Евро-Керамика» 21 апреля проходят санитарно-эпидемиологические мероприятия для контроля исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На предприятии был выявлен заражённый – водитель автобуса, который занимался доставкой работников, сообщает Псковское агентство информации.

Заболевший мужчина 14 апреля обратился в здравпункт на заводе, где ему после проведенного рентген-обследования поставили диагноз «пневмония». В сопровождении фельдшера его доставили в инфекционное отделение Псковской городской больницы. Первый тест на коронавирус был отрицательным, а второй оказался положительным.

По итогам проверки на заводе выявили мелкие недочёты, которые руководство  обязалось оперативно устранить. 

17 апреля в эфире радиостанции «Маяк» в проекте «БезГалстукOFF» работница завода пожаловалась председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой на несоблюдение эпидемиологических норм в связи с коронавирусом. «Я работаю на керамзаводе. У нас нет мер, чтобы там обрабатывали, все мы ходим гуськом. Средств защиты нет, но мы работаем. Вы представляете, что творится?» - сообщила женщина.

Соблюдение санитарных норм проверяют на печорском заводе, где коронавирусом заболел водитель

Фото Псковского агентства информации
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