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Общество / Важная дата

С профессиональным праздником поздравил Михаил Ведерников работников муниципальной службы

21 апреля 2020 года, 10:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником глав городов, районов, поселений, сотрудников и ветеранов органов муниципального самоуправления. Как сообщили «Псковской правды» в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что муниципальная власть является первой инстанцией, куда обращаются люди со своими вопросами и проблемами.

«Именно вашим трудом обеспечиваются самые необходимые вещи, формируется среда проживания каждого человека. В непростых современных обстоятельствах значимость вашей работы становится всё более заметной и очевидной», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что, когда большая часть страны находится на самоизоляции, муниципальные служащие продолжают работать: обеспечивают свет, тепло, воду, обучение детей, чистоту и порядок в населённых пунктах, работу всей транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Сейчас людям особенно важно ваше неравнодушное отношение к своим обязанностям, стремление и готовность решать все возникающие проблемы. Рассчитываю, что общими усилиями мы справимся со всеми этими вызовами, и обещаю оказывать вам в этом максимальное содействие», - сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил муниципальных служащих за трудолюбие, умение работать с полной самоотдачей, желание сделать жизнь граждан достойной и комфортной. «Счастья вам, сил и здоровья!» - пожелал глава региона.

С профессиональным праздником поздравил Михаил Ведерников работников муниципальной службы
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области
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