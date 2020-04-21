Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Великих Луках

Два человека получили ранения в ДТП, которое произошло в Великих Луках у дома 43/10 по Октябрьскому проспекту около 17:10 20 апреля.

Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 53-летний водитель автомашины «Рено Дастер» не уступил дорогу другим участникам движения, в результате чего врезался в «Фольксваген Пассат» и «Рено Каптюр».

Пострадали в ДТП водитель «Рено Дастер» и его 46-летняя пассажирка. У мужчины диагностировали ушибы и ссадины, госпитализация ему не потребовалась. Женщину доставили в больницу с ушибом позвоночника.

По факту аварии ведётся проверка.