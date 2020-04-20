В Псковской области продуктовые наборы получат все учащиеся начальной школы. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе регионе.

Среди прочих вопросов обсуждался и вопросы о расширение мер социальной поддержки населения. В первую очередь, речь идет о тех категориях, которые в сложившихся условиях оказались наиболее незащищенными. Так, губернатор поручил увеличить до 5 000 рублей размер выплаты для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (10 633 рублей). На денежную выплату в 5 000 рублей смогут рассчитывать и малоимущие инвалиды, в том числе несовершеннолетние из этой категории. Кроме того, однократная денежная выплата 5 000 рублей будет предоставлена всем малоимущим семьям, среднедушевой доход которых также не превышает величину прожиточного минимума.

Социальная поддержка будет оказана и безработным гражданам, которые получают минимальное пособие. Планируется, что дополнительная выплата в течение 3 месяцев будет составлять по 5 000 рублей. Кроме того, губернатор поручил увеличить средства на компенсацию питания школьников, чтобы продуктовые наборы в мае получили не только школьники из малообеспеченных семей, но и все учащиеся начальной школы.