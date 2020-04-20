Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

В Псковской области продуктовые наборы получат все учащиеся начальной школы

20 апреля 2020 года, 21:27

В Псковской области продуктовые наборы получат все учащиеся начальной школы. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе регионе.

Среди прочих вопросов обсуждался и вопросы о расширение мер социальной поддержки населения. В первую очередь, речь идет о тех категориях, которые в сложившихся условиях оказались наиболее незащищенными. Так, губернатор поручил увеличить до 5 000 рублей размер выплаты для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума (10 633 рублей). На денежную выплату в 5 000 рублей смогут рассчитывать и малоимущие инвалиды, в том числе несовершеннолетние из этой категории. Кроме того, однократная денежная выплата 5 000 рублей будет предоставлена всем малоимущим семьям, среднедушевой доход которых также не превышает величину прожиточного минимума.

Социальная поддержка будет оказана и безработным гражданам, которые получают минимальное пособие. Планируется, что дополнительная выплата в течение 3 месяцев будет составлять по 5 000 рублей. Кроме того, губернатор поручил увеличить средства на компенсацию питания школьников, чтобы продуктовые наборы в мае получили не только школьники из малообеспеченных семей, но и все учащиеся начальной школы.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы