Региональный тест на знание истории войны пройдет 30 апреля

Традиционный тест по истории Великой Отечественной Войны перенесён на осень в связи с эпидемической ситуацией, но на вопросы региональной части теста любители истории смогут ответить онлайн 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного собрания.

«Мы все помним, что это дата водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году и для Псковской области она особенная. Думаю, наш тест – это хорошая возможность не просто проверить свои силы в знании истории войны на территории родного края, но и возможность узнать что-то новое, заглянуть в книги и интернет для поиска нужной информации», - отметила председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова.