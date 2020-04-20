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Общество / Образование

Региональный тест на знание истории войны пройдет 30 апреля

20 апреля 2020 года, 19:49

Традиционный тест по истории Великой Отечественной Войны перенесён на осень в связи с эпидемической ситуацией, но на вопросы региональной части теста любители истории смогут ответить онлайн 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного собрания.

«Мы все помним, что это дата водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году и для Псковской области она особенная. Думаю, наш тест – это хорошая возможность не просто проверить свои силы в знании истории войны на территории родного края, но и возможность узнать что-то новое, заглянуть в книги и интернет для поиска нужной информации», - отметила председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова.

Региональный тест на знание истории войны пройдет 30 апреля
Ответить на вопросы тесты можно, не выходы из дома
фото предоставлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

Региональная часть будет отличаться от традиционного теста по истории ВОВ количеством вопросов и форматом. Пройти его смогут все желающие, не выходя из дома.

Подготовкой вопросов к тесту занимаются в основном члены комитета по социальным вопросам Молодёжного парламента. На сегодняшний день уже проработано 18 вопросов про Псковскую область в годы войны, а итоговый вариант будет содержать 25.


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