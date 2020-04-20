Губернатор: От соблюдения ограничительных мер зависит, как быстро мы вернёмся к нормальной жизни

«От того, насколько мы будем соблюдать ограничительные меры, зависит, как скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона на своей странице в Instagram.

Он также пояснил, почему не был ограничен въезд на территорию области жителей Москвы и Санкт-Петербурга. «Мы живём в одной стране и многие люди приехали на дачи, которые находятся у них в собственности, ещё до того, как были введены ограничительные меры. Сейчас очень важно снизить нагрузку на Москву, Санкт-Петербург, потому что, если там полыхнёт коронавирусная инфекция, Псковскую область точно стороной не обойдёт», - сказал губернатор.

При этом он отметил, что важно, чтобы приехавшие соблюдали действующие в регионе ограничительные меры. Тех же, кто будет нарушать режим, отправят по месту прописки, подчеркнул Михаил Ведерников.

Что касается закрытия для мирян храмов Псковской области, то, по словам губернатора, вместе с митрополитом Тихоном он надеялся на сохранение возможности присутствия верующих на службах на прихрамовой территории. «К сожалению, обстановка не оставляет нам шансов», - сказал губернатор и добавил, что соответствующие предписания были даны главными государственными врачами России и Псковской области.

«Всем желаю здоровья, берегите себя», - заключил Михаил Ведерников.