Михаил Ведерников: Оснований для введения чрезвычайной ситуации в Псковской области нет

«К счастью, ситуация в Псковской области сейчас не чрезвычайная и правовых оснований для введения такого режима нет», - заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на наиболее часто задаваемые жителями региона вопросы на своей странице в Instagram.

Он отметил, что режим ЧС предполагает компенсации из федерального бюджета, но кроме этого подразумевает жёсткие ограничительные меры, которые, в первую очередь, скажутся на региональной экономике - могут полностью поломать все производственные циклы и разрушить экономику региона. «Мы себе этого позволить не можем. На сегодняшний день у нас, слава Богу, нет оснований вводить режим ЧС», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил жителей региона, которые приняли решение о самоизоляции самостоятельно, ещё до введения ограничительных мер. «Те люди, которые пренебрегают этим общим режимом, будут подвергаться штрафам», - добавил Михаил Ведерников.