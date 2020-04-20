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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Оснований для введения чрезвычайной ситуации в Псковской области нет

20 апреля 2020 года, 18:37

«К счастью, ситуация в Псковской области сейчас не чрезвычайная и правовых оснований для введения такого режима нет», - заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на наиболее часто задаваемые жителями региона вопросы на своей странице в Instagram.

Он отметил, что режим ЧС предполагает компенсации из федерального бюджета, но кроме этого подразумевает жёсткие ограничительные меры, которые, в первую очередь, скажутся на региональной экономике - могут полностью поломать все производственные циклы и разрушить экономику региона. «Мы себе этого позволить не можем. На сегодняшний день у нас, слава Богу, нет оснований вводить режим ЧС», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил жителей региона, которые приняли решение о самоизоляции самостоятельно, ещё до введения ограничительных мер. «Те люди, которые пренебрегают этим общим режимом, будут подвергаться штрафам», - добавил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: Оснований для введения чрезвычайной ситуации в Псковской области нет
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области
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