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Общество / Здоровье

Болезни сердца, печени, лёгких и рак выявлены у умерших после заражения коронавирусом псковичей

20 апреля 2020 года, 18:09

Все, кто в Псковской области умер после заражения коронавирусом, имели тяжёлые заболевания: онкологию четвёртой стадии, цироз печени, хронические заболевания лёгких и сердца. Такую информацию озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеоролике с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, который он разместил на своей странице в Instagram.

«Хочу обратить внимание, что количество летальных исходов – это не плохое или неправильное лечение, это не недосмотр врачей, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Врачам нашим большое спасибо! Они делают всё возможное и невозможное». Он добавил, что все курсы лечения согласованы с федеральным центром.

Губернатор также отметил, что аппарат искусственной вентиляции лёгких – это не лекарство, это мера поддержки, которая помогает лёгким работать. «Но это вынужденная мера и здесь есть свои минусы, потому что после длительной вентиляции лёгких мышцы атрофируются и человеку ставится сложнее дышать», – пояснил глава региона. 

Болезни сердца, печени, лёгких и рак выявлены у умерших после заражения коронавирусом псковичей

Пресс-служба администрации Псковской области
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