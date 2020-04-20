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Общество / Здоровье

В Пскове скорректировали расписание автобусов, чтобы снизить их загрузку

20 апреля 2020 года, 17:44

В Пскове скорректировали расписание городских автобусов, чтобы снизить их загрузку. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, где он разместил видео с ответами на наиболее часто задаваемые жителями региона вопросы.

Губернатор отметил, что проблема загруженности автобусов есть, особенно в утренние часы.

«Мы встречались с представителями промышленных предприятий, теперь скорректировали расписание так, чтобы загрузка автобусов была не более 50%», - отметил Михаил Ведерников.

Он также призвал пассажиров соблюдать в общественном транспорте социальную дистанцию и по возможности не садиться на соседние кресла.

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