Перечень получателей мер соцподдержки в Псковской области будет расширен

Перечень получателей мер социальной поддержки в Псковской области будет расширен. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на своей странице в Instagram на вопрос жителей региона о том, что далеко не все нуждающиеся сейчас могут рассчитывать на получение помощи.

«Есть категории граждан, которые не могут рассчитывать на выплаты. Мы этот вопрос обсуждали, надеюсь, что в понедельник-вторник будут внесены дополнительные корректировки», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что увеличение количества получателей мер поддержки потребует ещё от 60 до 160 млн рублей. «Мы изыщем средства в региональном бюджете и сделаем так, чтобы эти меры поддержки получили те, кто в них особенно нуждается», - сказал Михаил Ведерников.