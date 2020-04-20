Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Перечень получателей мер соцподдержки в Псковской области будет расширен

20 апреля 2020 года, 17:30

Перечень получателей мер социальной поддержки в Псковской области будет расширен. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на своей странице в Instagram на вопрос жителей региона о том, что далеко не все нуждающиеся сейчас могут рассчитывать на получение помощи.

«Есть категории граждан, которые не могут рассчитывать на выплаты. Мы этот вопрос обсуждали, надеюсь, что в понедельник-вторник будут внесены дополнительные корректировки», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что увеличение количества получателей мер поддержки потребует ещё от 60 до 160 млн рублей. «Мы изыщем средства в региональном бюджете и сделаем так, чтобы эти меры поддержки получили те, кто в них особенно нуждается», - сказал Михаил Ведерников. 

Перечень получателей мер соцподдержки в Псковской области будет расширен

Пресс-служба администрации Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы