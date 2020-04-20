К началу мая подрядчики отремонтируют по гарантии несколько улиц Пскова. Об этом было заявлено в ходе проверки качества дорожных работ, которую провели 20 апреля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщает Псковское агентство информации.

В частности, до 1 мая по гарантии отремонтируют улицу Воеводы Шуйского. Сейчас там на тротуарах имеются проблемы с водоотведением. Кроме того, Василий Осипов поручил предусмотреть съезд для инвалидов.

Улицу к Ганзейским дням отремонтировало ООО «ДСУ-125». В порядок были приведены 495 метров дороги, стоимость контракта составила 7 млн 940 тысяч 508 рублей.

До майских праздников подрядчик «ДорСтройСервис» по гарантии отремонтирует улицы Шестака и Майора Доставалова. По словам представителя подрядчика, на улицах осталось привести в порядок 436 метров дорожного покрытия, все замечания будут устранены.

Борис Елкин заметил, что на дороге появились несколько ям и их нужно устранить, а Александр Братчиков обратил внимание на необходимость установки поребриков.

Компания «ДорСтройСервис» отремонтировала улицу Майора Доставалова на участке от улицы Юбилейная до дома 10 по улице Достовалова протяженностью 0,363 километра. Стоимость выполненных работ — 6,1 млн рублей. Также ремонт шёл на участке от дома 12 на улице Шестака до улицы Генерала Маргелова. Там в порядок привели 720 метров асфальта за 12,3 млн рублей.

Также к 1 мая планируется завершить ремонт дороги на улице Льва Толстого. «Были и есть до сих пор замечания в части покрытия. Частично уже устранено. Подрядчик обязуется в течение недели переделать», - отметил Борис Елкин. По его словам, разметку на этом участке нанесут до 15 мая, этой работой будет заниматься другой подрядчик.