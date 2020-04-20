Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

К началу мая подрядчики отремонтируют по гарантии несколько улиц Пскова

20 апреля 2020 года, 16:53

К началу мая подрядчики отремонтируют по гарантии несколько улиц Пскова. Об этом было заявлено в ходе проверки качества дорожных работ, которую провели 20 апреля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщает Псковское агентство информации.

В частности, до 1 мая по гарантии отремонтируют улицу Воеводы Шуйского. Сейчас там на тротуарах имеются проблемы с водоотведением. Кроме того, Василий Осипов поручил предусмотреть съезд для инвалидов.

Улицу к Ганзейским дням отремонтировало ООО «ДСУ-125». В порядок были приведены 495 метров дороги, стоимость контракта составила 7 млн 940 тысяч 508 рублей.

До майских праздников подрядчик «ДорСтройСервис» по гарантии отремонтирует улицы Шестака и Майора Доставалова. По словам представителя подрядчика, на улицах осталось привести в порядок 436 метров дорожного покрытия, все замечания будут устранены.

Борис Елкин заметил, что на дороге появились несколько ям и их нужно устранить, а Александр Братчиков обратил внимание на необходимость установки поребриков.

Компания «ДорСтройСервис» отремонтировала улицу Майора Доставалова на участке от улицы Юбилейная до дома 10 по улице Достовалова протяженностью 0,363 километра. Стоимость выполненных работ — 6,1 млн рублей. Также ремонт шёл на участке от дома 12 на улице Шестака до улицы Генерала Маргелова. Там в порядок привели 720 метров асфальта за 12,3 млн рублей.

Также к 1 мая планируется завершить ремонт дороги на улице Льва Толстого. «Были и есть до сих пор замечания в части покрытия. Частично уже устранено. Подрядчик обязуется в течение недели переделать», - отметил Борис Елкин. По его словам, разметку на этом участке нанесут до 15 мая, этой работой будет заниматься другой подрядчик. 

К началу мая подрядчики отремонтируют по гарантии несколько улиц Пскова

Дарья Хваткова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут