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Общество / Здоровье

Продажу защитных масок начала псковская фабрика «Славянка»

20 апреля 2020 года, 16:03

Швейная фабрика «Славянка» ведёт продажу гигиенических масок собственного производства. Приобрести их можно в Пскове в магазинах при фабрике, сообщает Псковское агентство информации.

Как рассказала директор предприятия Елена Косенкова, первые маски от «Славянки» появились в продаже неделю назад. Одна маска стоит 40 рублей. Чтобы избежать скопления людей в магазине, для покупки масок запускают по одному.

«Люди идут, наши цены очень адекватные, проблем нет. Если очереди появятся, мы откроем еще один магазин рядом, все на территории предприятия», - отметила Елена Косенкова.

Производство гигиенических масок на швейной фабрике «Славянка» наладили в конце марта. 

Продажу защитных масок начала псковская фабрика «Славянка»

Фото Псковского агентства информации
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