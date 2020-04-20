Продажу защитных масок начала псковская фабрика «Славянка»

Швейная фабрика «Славянка» ведёт продажу гигиенических масок собственного производства. Приобрести их можно в Пскове в магазинах при фабрике, сообщает Псковское агентство информации.

Как рассказала директор предприятия Елена Косенкова, первые маски от «Славянки» появились в продаже неделю назад. Одна маска стоит 40 рублей. Чтобы избежать скопления людей в магазине, для покупки масок запускают по одному.

«Люди идут, наши цены очень адекватные, проблем нет. Если очереди появятся, мы откроем еще один магазин рядом, все на территории предприятия», - отметила Елена Косенкова.

Производство гигиенических масок на швейной фабрике «Славянка» наладили в конце марта.