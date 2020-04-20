Акцию «Зарядка со стражем порядка!» запустили псковские полицейские

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка!». Она пройдёт с 20 по 26 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по региону.

Теперь каждый день в группе «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» будут публиковаться видеоматериалы с комплексом физических упражнений для утренней зарядки. Готовить тренировку будет сотрудник подразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Также в записи роликов примут участие волонтеры антинаркотического движения.

«Организаторы и участники мероприятия призывают жителей региона вести здоровый образ жизни, заряжаться позитивом и энергией вместе с ними!» - отметили в пресс-службе ведомства.