Семь птиц выпустили на волю из «Дома белого аиста» в Гдовском районе

Из центра помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе в природу выпустили 7 птиц. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

В частности, на волю отпустили аиста, который попал в центр из деревни Рябово Псковского района. «Оперение у него было загрязнено какой-то маслянистой жидкостью, так, как будто он попал под струю какого-то технического масла. На ножке и пальчике были термические или химические ожоги. И вот оперение начало меняться, голова и шея уже вылиняли, ранки зажили, пора - на волю», - отметили в аистином доме.

Также на волю отправились Айки и Али из Новосокольников, Кирюша из деревни Сарпуниха Палкинского района, Феденька из деревни Плахтерево Пыталовского района, Нельсон из деревни Лотки Островского района, Малышка из деревни Новая Серёдка Лужского района Ленинградской области.

В «Доме белого аиста» пожелали птицам хороших полётов и благодарили всех, кто помог аистам.