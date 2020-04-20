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Происшествия / Преступление

Без 155 тысяч рублей оставил лжебанкир жительницу Бежаниц

20 апреля 2020 года, 14:47

155 тысяч рублей лишил мошенник 41-летнюю жительницу Бежаницкого района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги и под предлогом предотвращения этого списания завладел 155 тысячами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной схеме мошенники обманули 54-летнюю жительницу Псковского района. Она лишилась 95 тысяч рублей. С карты 56-летней жительницы Пскова пропали 86 тысяч рублей, со счёта 71-летней жительницы Локнянского района - 46 тысяч рублей. Проводятся проверки.

68-летнюю псковичку мошенники обманули другим способом: неизвестный под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства завладел деньгами в сумме 42 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Жертвами мошенников также стали пожилые люди из Пскова и Великих Лук, которые лишились в сумме 19 тыс. рублей.

Всего же за несколько последних дней мошенники сняли с карт жителей Псковской области около 500 тысяч рублей.

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