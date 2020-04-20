Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Заключён контракт на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

20 апреля 2020 года, 14:04

ГБУ ПО «Псковавтодор» заключил контракт с ООО «Дорстройсервис» на ремонт дороги Псков — Кислово — Палкино в Псковском районе. Всего будут отремонтированы 8 километров трассы, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт дороги проводится в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила 83,8 млн рублей, деньги выделены из бюджета области.

Подрядчику предстоит срезать старый асфальт, сделать основание дороги из щебня, уложить три слоя нового покрытия, устранить просадки и укрепить обочины, посеять на них газон, отремонтировать пересечения и примыкания, автобусные остановки, устроить на них пандусы, металлические автопавильоны со скамьей и урной, нанести дорожную разметку.

Завершить ремонт необходимо до 10 августа. 

Заключён контракт на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут