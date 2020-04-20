Заключён контракт на ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино

ГБУ ПО «Псковавтодор» заключил контракт с ООО «Дорстройсервис» на ремонт дороги Псков — Кислово — Палкино в Псковском районе. Всего будут отремонтированы 8 километров трассы, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт дороги проводится в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила 83,8 млн рублей, деньги выделены из бюджета области.

Подрядчику предстоит срезать старый асфальт, сделать основание дороги из щебня, уложить три слоя нового покрытия, устранить просадки и укрепить обочины, посеять на них газон, отремонтировать пересечения и примыкания, автобусные остановки, устроить на них пандусы, металлические автопавильоны со скамьей и урной, нанести дорожную разметку.

Завершить ремонт необходимо до 10 августа.