За незаконный ввоз культурных ценностей из Франции будут судить петербуржца в Псковской области

За незаконный ввоз культурных ценностей из Франции будут судить 39-летнего жителя Санкт-Петербурга в Псковской области. Дело рассмотрит Пыталовский районный суд, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе следствия было установлено, что петербуржец приобрёл во Франции предметы, обладающие признаками культурной ценности, и решил ввести их в Россию без соблюдения установленных законом правил. В дальнейшем он планировал продать все предметы.

На пассажирском автобусе мужчина прибыл на таможенный пункт МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе. Там в ходе таможенного досмотра у него обнаружили незадекларированные наборы столовых приборов, шкатулки для украшений, настенное распятие, карманные часы, монеты ряда европейских государств конца ХVIII - начала XX веков. Их общая стоимость составила 247 тыс. 352 рубля.

Таким образом, обвиняемый умышленно совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества культурных ценностей в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.