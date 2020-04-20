Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Губернатор: Сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом

20 апреля 2020 года, 11:54

До пика заболеваемости в Псковской области ещё 2-3 недели и сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Рост числа подтверждённых случаев продолжает ускоряться. За выходные добавились 16 пациентов, среди них - два работника сетей продуктовых магазинов и две медсестры. У всех нововыявленных - среднее и удовлетворительное состояние», - сообщил глава региона.

Что касается ранее выявленных больных, то четверо из них находятся в тяжёлом состоянии: у одного из них есть сопутствующее заболевание – рак. Остальные трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Берегите себя и старайтесь соблюдать все меры предосторожности», - призвал Михаил Ведерников псковичей.

По данным на утро 20 апреля, в Псковской области подтверждены 58 случаев коронавируса.  

Губернатор: Сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

Политика / Власть
11 марта 11:20

Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

«Псковская правда» разобралась с основными предложениями по изменению основного закона страны

Какие решения приняли депутаты в феврале

Политика / Власть
3 марта 11:50

Какие решения приняли депутаты в феврале

Среди важного - обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по лекарственному обеспечению, штрафы за надругательство над флагом и гербом, новые принципы обращения с животными