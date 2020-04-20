Губернатор: Сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом

До пика заболеваемости в Псковской области ещё 2-3 недели и сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Рост числа подтверждённых случаев продолжает ускоряться. За выходные добавились 16 пациентов, среди них - два работника сетей продуктовых магазинов и две медсестры. У всех нововыявленных - среднее и удовлетворительное состояние», - сообщил глава региона.

Что касается ранее выявленных больных, то четверо из них находятся в тяжёлом состоянии: у одного из них есть сопутствующее заболевание – рак. Остальные трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Берегите себя и старайтесь соблюдать все меры предосторожности», - призвал Михаил Ведерников псковичей.

По данным на утро 20 апреля, в Псковской области подтверждены 58 случаев коронавируса.