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Общество / Здоровье

Не ограничивать рацион гречкой и сельдереем призвала псковичей диетолог

20 апреля 2020 года, 11:03

Не ограничивать рацион гречкой и сельдереем призвала жителей Псковской области диетолог Надежда Колтырина. «Лучше расширить рацион, добавить капусту, в квашеной капусте много витаминов, но нужно её употреблять с осторожностью, если есть проблемы с здоровьем», - заявила она в прямом эфире ПАИ-live 20 апреля. Надежда Колтырина также рекомендовала псковичам добавить в рацион богатые белком крупы - полбу, бурый рис, пшёнку, киноа, кус-кус, булгур.

«Хорошо, если будете есть овощи и фрукты, около 400 граммов овощей и фруктов обеспечат клетчаткой витаминами и минералами, - отметила диетолог. - Чем цветистее рацион, тем больше полезного, замороженные овощи тоже полезны, витамины и минералы из них можете получить их не надо опасаться».

Надежда Колтырина в связи со снижением активности на карантине рекомендовала женщинам сократить рацион до 2000 Ккал, а мужчинам – до 2500.

«С утра покушайте кашу с фруктами, ягодами. В каше много злаков, белка, витаминов и минералов - это важно сейчас. Если не любите каши, то можете съесть омлет, яичницу, творог, добавить мед, ягоды, сметану», - посоветовала диетолог. Любителям бутербродов она рекомендовала использовать не батон и колбасу, а ржаной хлеб или хлебцы, черный хлеб, паштет из индейки, курицу или рыбу. «Рыба должна быть в рационе два раза в неделю, - добавила гостья эфира.

Дала она рекомендации и по рациону на день: «Утром - каша, в обед - суп, потом можно перекус, можно немного шоколада. Ужин – что-то белковое, овощи, овощные салаты, можно гречку». Диетолог подчеркнула, что 80% рациона должно составлять правильное питание и 20% «вредности», при этом последний приём пищи она рекомендует за 3-4 часа до сна, но не позднее 21:00.

Не ограничивать рацион гречкой и сельдереем призвала псковичей диетолог
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