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Общество / Здоровье

Первые заболевшие коронавирусом выявлены в Печорском и Опочецком районах

20 апреля 2020 года, 10:13

Список муниципалитетов, где выявлены заболевшие коронавирусом, полнили Печорский и Опочецкий районы. В Печорском районе на данный момент выявлены 2 случая, в Опочецком – один, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

В Пскове по данным на утро 20 апреля 31 заразившийся, в Псковском районе – 6, в Великих Луках – 5, в Дедовичском районе – 3. По два заболевших выявлены в Пыталовском, Гдовском, Стругокрасненском районах, по одному – в Новоржевском, Островском, Плюсском и Себежском районах.

В целом по области подтверждены 58 случаев коронавируса, подозревается заболевание у двух человек. Выздоровели девять, умерли – шесть.

В регионе провели 5 тыс. 528 исследований на коронавирус.

По решению губернатора Михаила Ведерникова, в Псковской области усилены ограничительные меры, жители региона обязаны носить маски в общественных местах.

Первые заболевшие коронавирусом выявлены в Печорском и Опочецком районах

Фото пресс-службы администрации Псковской области
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