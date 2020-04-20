Автомобиль врезался в дерево в Великолукском районе, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 20 апреля около 0:30 в деревне Переслегино Великолукского района. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 41-летний водитель автомашины Hyundai Elantra не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель от полученных травм погиб на месте. Его 31-летний пассажир – житель деревни Переслегино - получил раны лица и переломы. Мужчину госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.