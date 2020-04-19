Псковский врач: Не нужно паниковать, но и не нужно замалчивать и терпеть развитие острой клиники

Пост о том, как работает Псковская городская больница, в частности отделение пульмонологии, в качестве COVID-центра написала заведующая отделением Анастасия Повторейко в своем Инстаграм-аккаунте . Врач-пульмонолог высшей категории дала подробные пояснения об особенностях работы в новых условиях.

Она напомнила, что с 10 апреля горбольница перепрофилирована в COVID-центр и пояснила, что это значит.

«Мы принимаем пациентов только с внебольничными пневмониями, подозрением на covid-19. Очень важно понимать всем, в т.ч. врачам других учреждений города. Не нужно к нам присылать внутрибольничные пневмонии и пневмонии, как осложнения других заболеваний, в частности декомпенсированную сердечную недостаточность и неврологические заболевания, параканкрозные пневмонии и туберкулёз!!! Ни для кого не секрет, что есть гипостатическую (застойные) пневмонии, хоть они и не выделены в последней классификации. Таким больным в covid-центре не место! Не нужно подвергать чрезмерной опасности пациентов! Кроме этого забудьте, про выражение — перестраховаться!», - подчеркнула она.

«3 часа ночи пациентка доставлена из южного куста области, 300 км от Пскова. Эпид. Анамнеза нет, в самоизоляции 3 недели, из дома не выходит, со слов. Родственники не болеют. Жалобы на температуру 37 и какой-то дискомфорт в горле. Снимки и КТ грудной клетки без патологии, анализы идеальные. Пациентка отправлена обратно домой, Но! Теперь у пациентки контакт с потенциальным covid-19, так как каждый сотрудник, пациент, водитель скорой и т.д. потенциально covid-19, мы ведь все контактные, пусть и в спец.защите!», - привела врач пример.

«И другая крайность, пациент прибыл из Москвы с температурой 38.5. 10 дней ходил на работу. И только в связи с нарастанием одышки обратился к врачу. Экстренная госпитализация уже с дыхательной недостаточностью и перевод на ИВЛ через несколько часов! Конечно, covid плюс», - рассказала Анастасия Повторейко.

Медик призвала к объективности и рациональности. «Не нужно паниковать, но и не нужно замалчивать и терпеть развитие острой клиники. Понятно, что вы не врачи, но есть чёткие показания для обращения к врачу! Не затягивайте при острой картине, чем быстрее мы начнём лечение, тем выше шансы вас спасти и наоборот, не рискуйте жизнью, чтобы перестраховаться, имея банальный насморк», - подчеркнула она.

Медик рассказала, что отменила все очные приёмы «не только из-за высокой загруженности, но и из-за того, что боюсь стать источником заражения для людей»! «Именно поэтому я и мои близкие все в карантине! Главное, всем крепкого здоровья!», - написала она.