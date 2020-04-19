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Общество / Важная дата

Пасха в исключительных обстоятельствах — Михаил Ведерников поздравил псковичей

19 апреля 2020 года, 16:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Светлой Пасхой Христовой. Видео с поздравлением он разместил в своем Инстаграм-аккаунте.

«Непростые времена принесли с собой перемены, которые требуют от каждого из нас ответственности, особенно внимательного отношения к себе и своим близким, терпения и послушания», - сказал Михаил Ведерников.

«Сегодня все мы встречаем праздник в непривычных, даже исключительных обстоятельствах. Эта вынужденный шаг, который помогает нам обезопасить не только себя, но и своих близких. Это решение, которое продиктовано заботой и необходимостью», - отметил губернатор.

Физических и душевных сил на созидательный труд во благо семьи, области, России пожелал псковичам глава региона.

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