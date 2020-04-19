Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области подтверждены 52 случая заражения коронавирусом

19 апреля 2020 года, 12:32

52 случая заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области. За сутки это число увеличилось на 10. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на данный момент проведено 5380 исследований.

После проведения первичного теста под подозрением на коронавирус находятся два человека. К настоящему моменту выздоровело 9 человек, 6 — скончались.

Также обновлена статистика по муниципалитетам. Заболевшие есть из 11 районов и городов Псковской области: Пскова, Великих Лук, Псковского, Дедовичского, Новоржевского, Островского, Плюсского, Пыталовского, Гдовского, Себежского, Стругокрасненского районов.

В Псковской области введены жесткие ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусом. Кроме того, зарезервировано 313 коек на случай взрывного распространения коронавирусом. 

Улицы Пскова и в районах дезинфицируются, накануне к этой работе подключились военные. Ограничено посещения общественных пространств.

Власти Псковской области предприняли меры по поддержке медиков, которые сейчас работают на передовой борьбы с COVID-19. В частности, зарплата медперсонала увеличена вдвое.

Губернатор региона Михаил Ведерников лично проверяет условия работы медиков. Он неоднократно посетил инфекционное отделение Псковской городской больницы, саму городскую больницу, а также станцию скорой помощи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы