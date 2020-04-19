В Псковской области подтверждены 52 случая заражения коронавирусом

52 случая заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области. За сутки это число увеличилось на 10. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на данный момент проведено 5380 исследований.

После проведения первичного теста под подозрением на коронавирус находятся два человека. К настоящему моменту выздоровело 9 человек, 6 — скончались.

Также обновлена статистика по муниципалитетам. Заболевшие есть из 11 районов и городов Псковской области: Пскова, Великих Лук, Псковского, Дедовичского, Новоржевского, Островского, Плюсского, Пыталовского, Гдовского, Себежского, Стругокрасненского районов.



В Псковской области введены жесткие ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусом. Кроме того, зарезервировано 313 коек на случай взрывного распространения коронавирусом.

Улицы Пскова и в районах дезинфицируются, накануне к этой работе подключились военные. Ограничено посещения общественных пространств.



Власти Псковской области предприняли меры по поддержке медиков, которые сейчас работают на передовой борьбы с COVID-19. В частности, зарплата медперсонала увеличена вдвое.



Губернатор региона Михаил Ведерников лично проверяет условия работы медиков. Он неоднократно посетил инфекционное отделение Псковской городской больницы, саму городскую больницу, а также станцию скорой помощи.