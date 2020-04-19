Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Число заражений коронавирусом в России приближается к 43 тысячам

19 апреля 2020 года, 12:18

В России 6060 человек выросло число заболевших коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число зараженных составляет 42853 человека.

Новые случаи заболевания выявлены в 78 регионах страны, включая Псковскую область, где число зараженных увеличилось на 10 человек.

В Москве выявлено еще 3570 случаев заражения, в Московской области - 709, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

За сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361 .

В России выздоровел 3291 человек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы