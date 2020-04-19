Число заражений коронавирусом в России приближается к 43 тысячам

В России 6060 человек выросло число заболевших коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число зараженных составляет 42853 человека.

Новые случаи заболевания выявлены в 78 регионах страны, включая Псковскую область, где число зараженных увеличилось на 10 человек.

В Москве выявлено еще 3570 случаев заражения, в Московской области - 709, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

За сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361 .

В России выздоровел 3291 человек.