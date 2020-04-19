С Пасхой жителей Пскова поздравила глава Пскова Елена Полонская

Глава Пскова Елена Полонская от городских властей поздравила жителей города со светлым Воскресением Христовым, праздником Светлой Пасхи.
Публикуем текст поздравления.
«Светлое Христово Воскресение - главный христианский праздник, озаряющий мир особой радостью, вселяющий в сердца людей светлую надежду и стремление к добру.
Этот праздник обращает наши помыслы к истинным моральным ценностям, побуждает творить полезные дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными ко всем людям.
Фото: goodfon.ru
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть вера и мудрость и в дальнейшем помогают утверждать любовь, мир и согласие в обществе.
С праздником Светлой Пасхи!
Христос Воскресе!»