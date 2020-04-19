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Общество

С Пасхой жителей Пскова поздравила глава Пскова Елена Полонская

19 апреля 2020 года, 09:45

Глава Пскова Елена Полонская от городских властей поздравила жителей города со светлым Воскресением Христовым, праздником Светлой Пасхи.

Публикуем текст поздравления.

«Светлое Христово Воскресение - главный христианский праздник, озаряющий мир особой радостью, вселяющий в сердца людей светлую надежду и стремление к добру.

С Пасхой жителей Пскова поздравила глава Пскова Елена Полонская

Фото: goodfon.ru
Этот праздник обращает наши помыслы к истинным моральным ценностям, побуждает творить полезные дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными ко всем людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть вера и мудрость и в дальнейшем помогают утверждать любовь, мир и согласие в обществе.

С праздником Светлой Пасхи!

Христос Воскресе!»

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