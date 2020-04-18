К дезинфекции улиц Пскова подключились военные

Военнослужащие псковского соединения ВДВ подключились к проведению дезинфекционных работах на улицах Пскова. 18 апреля в санобработке города задействовали 3 военных расчета, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

Дороги обработали раствором гидрохлорида натрия. Антисептик выделила администрация города Пскова. С

Десантники проводили обработку с 4:00 до 8:00 с использованием трех авторазливочных станций нового поколения АРС-14 КМ. Они продезинфицировали центральные улицы Пскова, а также улицы Алмазную, Шоссейную, Шестака, Маргелова и Доставалова.

Обработку города проводит и ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта с Управлением городского хозяйства администрации Пскова. Обработке подлежит в общей сложности 166 км псковских дорог и 236 остановочных комплексов.

Сегодняшняя обработка была второй, до конца месяца пройдёт ещё одна. Дальше решение о дезинфекции будет приниматься на основе эпидемиологической обстановки.

Мероприятия проходят в рамках распоряжения губернатора Михаила Ведерникова по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.