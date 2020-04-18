Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

С Днём воинской славы в честь Ледового побоища поздравил губернатор псковичей

18 апреля 2020 года, 16:04
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём воинской славы России, который был установлен в честь Ледового побоища и отмечается 18 апреля.

«18 апреля – один из официальных Дней воинской славы Российской Федерации. Сегодня отмечается годовщина Ледового побоища - легендарной победы русских воинов под командованием святого благоверного князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что произошедшая 778 лет битва стала символом, который до сих пор вдохновляет на подвиги защитников Отечества.

«А в следующем году вся Россия будет отмечать 800 лет со дня рождения великого князя. Подготовка идёт полным ходом!» - заключил губернатор.

С Днём воинской славы в честь Ледового побоища поздравил губернатор псковичей
Памятник дружине Александра Невского под Псковом
Александр Сидоренко
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы