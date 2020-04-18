С Днём воинской славы в честь Ледового побоища поздравил губернатор псковичей

«18 апреля – один из официальных Дней воинской славы Российской Федерации. Сегодня отмечается годовщина Ледового побоища - легендарной победы русских воинов под командованием святого благоверного князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что произошедшая 778 лет битва стала символом, который до сих пор вдохновляет на подвиги защитников Отечества.

«А в следующем году вся Россия будет отмечать 800 лет со дня рождения великого князя. Подготовка идёт полным ходом!» - заключил губернатор.