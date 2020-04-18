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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: В половине случаев коронавирус проходит бессимптомно

18 апреля 2020 года, 15:46

В половине случаев коронавирус проходит бессимптомно, при этом заболевший может заразить окружающих, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что коронавирус не всегда абсолютно точно определяется тест-системами. Все случаи, подчеркнул глава региона, проходят проверку в несколько этапов, и некоторые ранее полученные результаты при повторном исследовании не подтверждаются. «Учитывая объём работы у лабораторий, прошу отнестись к этому с пониманием», - призвал он псковичей.

Глава региона также обновил информацию по выявленным случаям заболевания в районах области. Теперь в этот список вошёл Островский район, где выявлен один заболевший.

Михаил Ведерников попросил жителей региона встретить Пасху дома.

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