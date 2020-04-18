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Общество / Здоровье

Заболевшие коронавирусом выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

18 апреля 2020 года, 14:03

Заболевшие коронавирусом выявлены в 9 муниципалитетах Псковской области. Больше всего – 26 человек – в Пскове, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Шесть заболевших – жители Псковского района, трое – Дедовичского, двое – Гдовского. По одному заражённому выявлены в Плюсском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском районах и городе Великие Луки.

Всего на сегодняшний день в регионе 42 человека с подтверждённым диагнозом, трое предположительно заражены. С подозрением на заболевание госпитализированы 37 человек.

Выздоровели девять человек, умерли шесть.

На данный момент в регионе проведены 5 тыс. 241 исследование на коронавирус.

В области действуют ограничительные меры. В частности, жители региона обязаны носить маски в общественных местах, закрыты для посещения парки, скверы, набережные, спортивные объекты, детские площадки, кладбища, храмы. 

Заболевшие коронавирусом выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

Дарья Хваткова
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