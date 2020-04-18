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Происшествия / Преступление

Следователи восстановили облик пропавших 2007 году великолукских школьников

18 апреля 2020 года, 13:31

Следователи восстановили облик попавших в 2007 году в Великих Луках десятилетних детей – Павла Матросова и Валентины Корик. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Следственного управления РФ по Псковской области.

Дети пропали 29 января 2007 года. В последний раз их видели около 13:00 во дворах домов №15 и №17 по улице Карла Либкнехта с неизвестным мужчиной. Тогда было установлено, что он подошёл к группе детей и предложил школьникам сняться в фильме. Павел Матросов и Валентина Корик согласились и ушли с мужчиной. С тех пор детей никто не видел.

После пропажи школьников было возбуждено уголовное дело по пунктам «д, ж» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение). Сейчас расследованием занимается третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) областного СУ СК.

Облик детей в 16-летнем возрасте и в настоящее время позволила восстановить проведенная по постановлению следователя судебная медико-криминалистическая (антропологическая) экспертиза. Для этого использовались детские фотографии, снимки близких и дальних родственников Павла Матросова и Валентины Корик.

Следователи и полицейские по-прежнему отрабатывают различные версии произошедшего. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефону в Пскове 290-613.

Следователи восстановили облик пропавших 2007 году великолукских школьников
Так Валентина Корик может выглядеть сейчас
СУ СК по Псковской области
Следователи восстановили облик пропавших 2007 году великолукских школьников
Так Павел Матросов может выглядеть сейчас
СУ СК по Псковской области
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