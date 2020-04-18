Следователи восстановили облик пропавших 2007 году великолукских школьников

Следователи восстановили облик попавших в 2007 году в Великих Луках десятилетних детей – Павла Матросова и Валентины Корик. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Следственного управления РФ по Псковской области.

Дети пропали 29 января 2007 года. В последний раз их видели около 13:00 во дворах домов №15 и №17 по улице Карла Либкнехта с неизвестным мужчиной. Тогда было установлено, что он подошёл к группе детей и предложил школьникам сняться в фильме. Павел Матросов и Валентина Корик согласились и ушли с мужчиной. С тех пор детей никто не видел.

После пропажи школьников было возбуждено уголовное дело по пунктам «д, ж» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение). Сейчас расследованием занимается третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) областного СУ СК.

Облик детей в 16-летнем возрасте и в настоящее время позволила восстановить проведенная по постановлению следователя судебная медико-криминалистическая (антропологическая) экспертиза. Для этого использовались детские фотографии, снимки близких и дальних родственников Павла Матросова и Валентины Корик.

Следователи и полицейские по-прежнему отрабатывают различные версии произошедшего. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефону в Пскове 290-613.