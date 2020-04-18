У контактировавших с заболевшей коронавирусом себежанкой первые тесты оказались отрицательными

У всех, кто контактировал с жительницей Себежского района, у которой выявлен коронавирус, взяли тесты. Результаты первого исследования отрицательные, сообщили газете «Псковская правда» в администрации Себежского района.

Сама заболевшая перевезена в инфекционное отделение Псковской городской больницы и находится под наблюдением врачей-инфекционистов.

В деревне Дедино, где проживает заболевшая, провели санитарную обработку с применением специальных препаратов. На дороге Себеж - Дедино выставили временный пост полиции, который контролирует соблюдение местными жителями режима самоизоляции.

«С учетом сложившейся в Дедино ситуации, пропуск граждан в эту деревню будет проверяться очень тщательно, то есть если кто-то захочет съездить в Дедино на рыбалку, то это у него скорее всего не получиться. Пропуск в Дедино автолавки, транспорта экстренных служб, а также сотрудников федеральных служб будет осуществляться беспрепятственно», - отметили в районной администрации.

«Наша общая задача - не усложнить жителям деревни Дедино жизнь в и так непростых условиях, а сделать всё, чтобы болезнь не пошла распространяться дальше и не наделала бед», - подчеркнули власти муниципалитета.

По информации, которую обнародовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, 33 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, 3 человека предположительно инфицированы, 42 случая подтверждены. Выздоровели 9 человек, умерли – 6.

В Псковской области проведено 5241 исследование на коронавирус.