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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Продолжим делать всё, чтобы создать максимально комфортные условия для врачей

18 апреля 2020 года, 10:19

«Спасибо врачам! Нагрузка на них растёт с каждым днём, но мы и дальше будем делать всё необходимое, чтобы снять с них максимум бытовых вопросов и проблем и создать максимально комфортные условия для их работы», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ходу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах. При этом особое внимание было уделено подготовке медучреждений к поступлению новых больных с коронавирусом, обеспечению необходимого числа коек с подведённым кислородом и стабильного запаса всех средств индивидуальной защиты.

«В Псковской области эта работа была проведена заранее и в полной мере», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что 17 апреля посетил городскую больницу, которую полностью перепрофилируют для борьбы с коронавирусом. «Убедился, что кислород в соответствии с федеральными требованиями подведён практически ко всем койкам, у врачей есть необходимый запас костюмов, масок, защитных очков и всего необходимого. Обсудили с коллективом больницы реализацию федеральных и региональных мер поддержки», - добавил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: Продолжим делать всё, чтобы создать максимально комфортные условия для врачей
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