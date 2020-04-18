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Происшествия / ДТП

Пять человек пострадали в ДТП в Печорском районе

18 апреля 2020 года, 09:45

Пять человек пострадали при столкновении автомобилей «Нива» и «Рено-Логан» в Печорском районе на 20-ом километра трассы «Граница с Эстонией – Печоры - Старый Изборск». Авария произошла 18 апреля около 2:30, сообщили газете «Псковская правда» в ОГИБДД МО МВД России «Печорский».

По предварительным данным, 84-летний водитель автомашины «Нива» при повороте к деревне Малы не пропустил ехавший на встречу «Рено Логан». Водитель «Нивы» получил незначительные травмы и госпитализирован не был. В больницу с ранениями доставили водителя «Рено», его пассажира, и двух пожилых женщин, ехавших в «Ниве».

Как пишет газета «Печорская правда», наиболее тяжёлые травмы получил водитель «Рено», по предварительным данным, у него переломы ног и рёбер.

По информации издания, на месте ДТП работали сотрудники полиции Александр Волков и Иван Кекин. Они вытащили из разбитого автомобиля водителя «Рено», после чего машина загорелась. Полицейские оказали пострадавшим первую помощь.

Пять человек пострадали в ДТП в Печорском районе
Фото с места аварии
Фото ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
Пять человек пострадали в ДТП в Печорском районе
Фото с места аварии
Фото ОГИБДД МО МВД России «Печорский»
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