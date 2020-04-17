Михаил Ведерников о коронавирусе: Ситуация развивается по прогнозируемому сценарию, но остаётся сложной

«Ситуация развивается по прогнозируемому сценарию, но остаётся сложной. Поэтому призываю воздержаться от нарушения режима самоизоляции в эти выходные и оставаться дома», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, комментируя состояние дел с распространением коронавируса в регионе.

Глава региона сообщил, что среди выздоровевших от коронавирусной инфекции есть «как минимум, четверо, у кого были сложные сопутствующие заболевания»: хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхит курильщика, серьёзная гипертония. «На практике видно, что многое зависит от времени поступления пациента в больницу, и осложнения – это не приговор», - пояснил губернатор.

При этом Михаил Ведерников сообщил о ещё одном летальном случае, связанном с коронавирусом: «Пожилая женщина (78 лет) билась с заболеванием почти 18 дней, но возраст и цирроз печени…». В настоящее время три человека находятся в тяжёлом состоянии. Есть подтверждённые случаи из Великих Лук, Пыталовского района, Себежского района.

По информации губернатора, на данный момент в Псковской области 33 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, 3 человека предположительно инфицированы, 42 случая подтверждены. Умерли 6, выздоровели 9 жителей региона. В Псковской области проведено 5241 исследование на коронавирус.